Стали известны соперники 4-ех азербайджанских борцов на Еврофестивале

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля (EОК) стартуют соревнования по борьбе, передает Trend.

В первй день соревнований пройдут схватки в весовых категориях 45 и 55 кг, как в вольной, так и в греко-римской борьбе.

Вчера прошла жеребьевка и стали известны соперники азербайджанскиех борцов:

Вольная борьба

45 кг

Группа A

I тур – Мурад Хагвердиев – Эльдар Асакаев (Россия)

55 кг

1/8 финала – Афульфаз Насиров – Харви Ридингз (Великобритания)

Греко-римская борьба

45 кг

Квалификация – Фарид Садыхлы – Андреа Мартино (Италия)



55 кг

1/8 финала – Нихат Мамедли – Оливье Шкрипчак (Польша)

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