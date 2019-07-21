«EYOF Баку 2019»: На соревнованиях по теннису завершились встречи третьего круга 1/64 финала

21 июля 2019 21:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 21 июля на соревнованиях по теннису XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля «EYOF Баку 2019» завершились встречи третьего круга 1/64 финала.

Как сообщает Trend, на встречах, параллельно проходящих на шести кортах, Ирина Балус из Словакии победила представительницу Литвы Патрицию Паукститени со счетом 2:0 (6:4, 6:2). Представитель Словении Мэй Премзл победил литовца Эдаса Бутвиласа со счетом 2:0 (7:5, 6:3), а испанец Даниэль Мерида – грека Митсакоса Теодороса (7:5, 6:1). В других встречах Мика Брунольд (Швеция) победил Фреска Силхаса со счетом 2:0 (6:1, 6:1). Представитель Боснии и Герцеговины Андрей Недич победил албанца Скерди Хасана со счетом 2:0 (6:3, 6:1), а эстонец Эрко Нигула – белорусса Артура Юркевича со счетом 2:1 (3:6, 6:3, (10:6).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Феерическая церемония торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 21 июля 22:52
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля (ФОТО) (версия 3)
Политика 21 июля 22:47
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля (версия 2)
Политика 21 июля 20:50
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля (ФОТО)
Политика 21 июля 20:30
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 21.07.2019
Политика 21 июля 19:00
“EYOF Баку 2019”: Азербайджанские борцы завоевали четыре медали
Общество 21 июля 18:08
Лента новостей
В США отметили снижение притока нелегальных мигрантов
В мире 00:51
Немецкая полиция задержала подозреваемого по делу о пропавших россиянках
В мире 00:36
В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа
В мире 21 июля 23:34
Феерическая церемония торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 21 июля 22:52
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов
В мире 21 июля 22:21
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля (ФОТО)
Политика 21 июля 20:30
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 21.07.2019
Политика 21 июля 19:00
Явка на выборах в Раду превысила 34%
Другие страны 21 июля 18:43
Турецкая авиация нанесла удар по террористам на севере Ирака
Турция 21 июля 18:32