«EYOF Баку 2019»: На соревнованиях по теннису завершились встречи третьего круга 1/64 финала

БАКУ/Trend/ - 21 июля на соревнованиях по теннису XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля «EYOF Баку 2019» завершились встречи третьего круга 1/64 финала.

Как сообщает Trend, на встречах, параллельно проходящих на шести кортах, Ирина Балус из Словакии победила представительницу Литвы Патрицию Паукститени со счетом 2:0 (6:4, 6:2). Представитель Словении Мэй Премзл победил литовца Эдаса Бутвиласа со счетом 2:0 (7:5, 6:3), а испанец Даниэль Мерида – грека Митсакоса Теодороса (7:5, 6:1). В других встречах Мика Брунольд (Швеция) победил Фреска Силхаса со счетом 2:0 (6:1, 6:1). Представитель Боснии и Герцеговины Андрей Недич победил албанца Скерди Хасана со счетом 2:0 (6:3, 6:1), а эстонец Эрко Нигула – белорусса Артура Юркевича со счетом 2:1 (3:6, 6:3, (10:6).

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