Баку перед началом Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ФОТОРЕПОРТАЖ)

21 июля 2019 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку стартует XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль.

Как передает Trend, церемония открытия соревнований, которые продлятся семь дней, начнется в Baku Crystal Hall.

Олимпийский фестиваль, пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек - 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

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