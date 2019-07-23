EYOF Baku 2019: Испанец Марио Ревенга завоевал золото в беге на 110 метров с препятствиями

23 июля 2019 22:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соревнованиях по атлетике XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019, победителем на соревнованиях по бегу с препятствиями на дистанцию 110 метров стал атлет из Испании Марио Ревенга (13,59 секунды).

Как сообщает во вторник Trend, чешский спортсмен Томас Оберндорфер занял второе место, а венгерский атлет Марк Пап - третье.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

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