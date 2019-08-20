На военной выставке в Баку представлен новый ракетный комплекс (ФОТО)

20 августа 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана представила на военной выставке в Баку новый ракетный комплекс.

Как сообщает во вторник Trend, представленная ракетная установка является последней моделью серии "Игла".

Ракетный комплекс "Игла - 5" оснащен специальным наводящим лазерным лучом.

Ракета способна легко уничтожить самолет на высоте 2500 метров, вертолет - на высоте 3000 метров на догонных курсах. На встречных курсах устройство может уничтожить самолет на высоте 2000, а вертолет - 2500 метров.

В боевом состоянии ракета весит 18,25 кг, скорость полета - 400-600 м/сек.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)

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  • На военной выставке в Баку представлен новый ракетный комплекс (ФОТО)
  • На военной выставке в Баку представлен новый ракетный комплекс (ФОТО)
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