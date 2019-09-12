Али Гасанов: Мы расцениваем национальное единство, солидарность как безальтернативную реальность Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 1993 года в Азербайджане проводится политика национального единства и гражданской солидарности.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в четверг Trend.

Гасанов отметил, что политические партии – это институты общества: «Общение между азербайджанской властью и другими представителями общества - представителями неправительственных организаций, медиа и политических партий во все периоды было актуальным. Мы расцениваем национальное единство, солидарность как безальтернативную реальность Азербайджана. Мы не видим альтернативы этому. Противоположность диалогу – это противостояние и незаконная борьба. Мы высоко оцениваем диалог, который в любом случае всегда актуален для азербайджанского общества. Подобное мероприятие в Баку было проведено и вчера. Думаю, что политические партии, медиа и неправительственные организации не ограничат свою деятельность в этом направлении. В будущем за столом диалога могут проводиться обсуждения, как по внутренней, так и внешней политике».

Комментируя деятельность некоторых лиц, строящих политическую деятельность на брани, Гасанов подчеркнул, что тех, кто прибегает к брани и оскорблениям, нельзя называть оппозицией: "Люди, по различным причинам покинувшие Азербайджан, какими-то средствами нашли себе прибежище в зарубежной стране. К сожалению, они превратились в инструмент в руках антиазербайджанских кругов. В финансировании антиазербайджанских кругов участвуют и армянские фонды. В зарубежных странах их в грязной форме используют против Азербайджана. Они позорят азербайджанскую нацию. Полагаю, что, одумавшись, они когда-то свернут с этого пути. Что можно сделать, если этого не произойдет, это их выбор. Если они выбрали жизненным кредо для себя такое поведение, то пусть продолжают свою деятельность. Несомненно, здравомыслящие граждане Азербайджана питают ненависть к ним».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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