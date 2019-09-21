Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о поддержке азербайджанских зрителей

21 сентября 2019 00:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая в пятницу на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку «золото» в индивидуальном многоборье рассказала, что азербайджанские зрители оказали ей большую поддержку во время выступления, сообщает Trend.

«Мне было приятно, что моя программа под композицию «Восточные сказки» совпадает с декорациями зала Арены гимнастики. Приятно, что не только болельщики из России, но еще и азербайджанские зрители пели «Восточные сказки». Выступая я слышу, как они поют, и тоже про себя начинаю петь вместе с ними. Они мне помогли во время выступления», - сказала Trend она.

Дина Аверина также прокомментировала потерю предмета в упражнении с булавами.

«Для меня это было немного удивительно, потому что все выходы до этого потерь не было. Собралась, знала, что нужно работать до конца - это многоборье. Многоборье я люблю – четыре вида и можно отыграться, если где-то допустила ошибки», - добавила Дина Аверина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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