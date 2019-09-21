Ровнаг Абдуллаев: Азербайджан сегодня вкладывает миллиардные инвестиции в иностранные государства (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - "Контракт века", являющийся шедевром, созданным в результате огромных усилий общенационального лидера Гейдара Алиева, и доходы, которые это соглашение принесло стране, оказали огромное влияние на текущее благосостояние азербайджанского народа, дали мощный импульс оживлению как нефтяного, так и ненефтяного секторов экономики.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, насколько важным было подписание этого контракта для Азербайджана, столько же ответственности, настойчивости и умений требовало эффективное управление доходами, которые поступали от его реализации.

«Решающим фактором в этом направлении стала твердая воля главы государства Ильхама Алиева, который определил основные векторы стратегии устойчивого развития Азербайджана и SOCAR. Именно благодаря его поручениям SOCAR за последние 10 лет из сравнительно небольшой местной нефтяной компании превратилась в глобальную энергетическую компанию. За прошедший период нефтяные доходы были вложены в подготовку компетентных кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики в стране, были повышены технические и технологические возможности SOCAR. Технологические решения, применяемые сегодня в нефтегазовой промышленности страны, ничуть не уступают мировым стандартам. И даже многие передовые технологии применяются в рамках Каспийского бассейна только в Азербайджане. Поэтому многие зарубежные страны и компании - партнеры в Каспийском бассейне пользуются в нефтегазовом строительстве и других сферах услугами именно наших компаний», - сказал Абдуллаев.

Президент SOCAR подчеркнул, что 90 процентов сотрудников, принимающих участие в международных проектах, осуществляемых в Азербайджане, являются гражданами Азербайджана.

"Это следует из исполнения требований, поставленных руководством страны перед иностранными компаниями, и стало возможным за счет средств, вложенных азербайджанской стороной в подготовку местных специалистов на основе тренингов международного уровня. Сегодня SOCAR, руководствуясь поручениями главы государства, осуществляет операции уже между 40 странами мира как глобальный бренд Азербайджана. Азербайджан, утвердившись в качестве надежного партнера для зарубежных инвесторов, сегодня в лице SOCAR уже и сам вкладывает миллиардные инвестиции в иностранные государства, тем самым создавая дополнительные и устойчивые источники дохода», - сказал Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, основной опорой экономической устойчивости в Азербайджане сегодня являются воцарившаяся в стране политическая стабильность, дальновидная стратегия руководства страны, его инновационная философия управления, находящаяся в постоянном поиске новых стилей и решений.

"Если до сегодняшнего дня мы достигли успеха прежними средствами, это не значит, что эти средства и далее будут эффективны. Стратегия устойчивого развития Азербайджана построена именно на этом прогрессивном мышлении. И мы как азербайджанские нефтяники, заимствуя это мышление руководства страны, намерены в будущем еще больше увеличить свои усилия», - сказал Ровнаг Абдуллаев.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Турал Гараджаев)

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