Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Украины.

«Граждане Украины, которые намерены посетить территорию оккупированного Нагорного Карабаха, а также прилегающие к нему захваченные районы, должны руководствоваться законодательством Азербайджана», - говорится в сообщении МИД.

Также в ведомстве отметили, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках его международно признанных границ.

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