Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)

2 октября 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева реализовало очередной просветительский проект в сфере инклюзивного образования в Азербайджанском государственном педагогическом университете и Бакинском славянском университете, сообщает в среду Trend со ссылкой на Объединение.

Отметим, что мероприятие было организовано в рамках проекта «Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования», осуществляемого Общественным объединением «Региональное развитие» при поддержке ЕС, и проекта «Расширение в Азербайджане инклюзивного образования для детей с инвалидностью», реализуемого "UNİCEF Azərbaycan".

Основной цель тренингов, проводимых для преподавательско-студенческого состава, донести до широкой общественности важность инклюзивного образования, интеграции в общество людей с инвалидностью.

Выступая на мероприятии, представитель молодежи с инвалидностью поделился собственным опытом, рассказав о том, какую роль сыграло в его жизни инклюзивное образование. Он также обусловил моральную поддержку, идущую от семьи, в качестве одного из главных факторов успеха в жизни представителей молодежи, имеющих инвалидность.

В вузах, а также в связи с обоими проектами, осуществляемыми в связи с инклюзивным образованием, были проведены презентации.

Просветительские мероприятия планируется провести и в других учебных заведениях.

Отметим, что проект «Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования», осуществляемый Общественным объединением «Региональное развитие», проект «Расширение в Азербайджане инклюзивного образования для детей с инвалидностью», реализуемый "UNİCEF Azərbaycan", осуществляется в целях поддержки «Государственной программы по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджане на 2018-2024 годы»

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
  • Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования (ФОТО)
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