Али Ахмедов: Повышение уровня жизни вынужденных переселенцев — одна из составляющих государственной политики

БАКУ/Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя — исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на совещании председателей первичных территориальных организаций ПЕА в городе Горадиз Физулинского района.

Отметив, что в политике главы государства важное место занимает повышение благосостояния населения вице-премьер сказал, что часть населения, нуждающаяся в социальном обеспечении также постоянно находится в центре внимания государства. С этой точки зрения, забота в отношении беженцев и вынужденных переселенцев имеет важное значение.

"В социальном пакете, который внедряется с целью повышения уровня жизни вынужденных переселенцев, отразились важные вопросы. Для улучшения и повышения уровня жизни этих людей государство регулярно принимает необходимые меры, повышаются пособия. В целом, повышение уровня жизни вынужденных переселенцев — одна из составляющих проводимой в стране политики. Известно, что на сегодняшний день жильем обеспечены до 300 тысяч вынужденных переселенцев, построены и переданы в пользование жителей около 110 городков. Все это является практическим воплощением социальной политики Президента Ильхама Алиева», - сказал Али Ахмедов.

Он сказал, что для устранения материальных затруднений вынужденных переселенцев регулярно делаются надлежащие шаги. Но у них также есть моральная трудность. Их родные дома находятся под армянской оккупацией, отметил вице-премьер.

«Заявление Президента Ильхама Алиева «Карабах — это Азербайджан!», озвученное в ходе выступления в Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи является серьезным месседжем и самим армянам, и их заступникам. Это означает, что азербайджанский народ способен освободить свои территории от оккупации. Политика Президента заключается в том, чтобы если продолжится процесс переговоров по урегулированию конфликта, если возможности решения проблемы мирным путем еще не иссякли, в полной мере использовать эти возможности. Если мирные переговоры не дадут результата, мы восстановим справедливость, свою территориальную целостность мощью нашей армии. Граждане Азербайджана поддерживают эту позицию Президента», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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