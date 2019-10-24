Юрий Бочаров: Экономическая политика Азербайджана заслуживает особого уважения и одобрения

БАКУ /Trend/ - Государственная экономическая политика, проводимая под руководством Президента Азербайджана, заслуживает особого уважении и одобрения. Такое мнение высказал Trend известный израильский эксперт Юрий Бочаров.

Израильский политолог отметил, что в условиях необъявленной войны, которую Ереван ведет против Баку, Азербайджан демонстрирует хорошие экономические показатели.

«Пребывая в столь сложном положении, Азербайджан добился значительных успехов в разных отраслях экономики. На мой взгляд, недавние кадровые изменения в органах власти страны, а также в целом экономические реформы, проводимые на уровне главы государства и сопутствующих структур, являются своевременными и важными. Считаю, что такого рода серьезные шаги принимаются на основе глубокого анализа текущей ситуации. Полагаю, что решения связанные с преобразованием старой системы в новую, на уровне главы государства были приняты, в связи с тем, что это было востребовано нынешним этапом развития экономики, а также положением дел в стране», - сказал Бочаров.

Эксперт расценил решение главы государства об объединении министерств экономики и налогов как продуманный шаг, базирующийся на государственной политике Азербайджана.

«Преобразования всегда ведут к положительным результатам, а это значит, что Азербайджан движется в верном направлении», - заявил эксперт.

Израильский политолог отметил высокую значимость нынешней экономической модели развития государства, которая направлена на развитие ненефтяного сектора экономики.

«Решение главы государства о снижении зависимости национальной экономики от нефтяного фактора, а также целенаправленные шаги, нацеленные на развитие приоритетных отраслей ненефтяного сектора, свидетельствуют о взвешенной, внутренней политике страны. Думаю, что от претворения таких решений в жизнь, Азербайджан однозначно выигрывает», - резюмировал собеседник агентства.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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