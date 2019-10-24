В Азербайджан прибудет крупная делегация из Санкт-Петербурга

24 октября 2019 21:53 (UTC+04:00)

29 - 30 октября 2019 года состоится культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Азербайджан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ruvek.ru", сообщает пресс-служба Комитета внешнеэкономических связей Северной столицы.

Баку посетит представительная делегация Санкт-Петербурга, которую возглавит член Правительства - председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов. В состав делегации войдут представители профильных комитетов, инспекций и подведомственных организаций Администрации Санкт-Петербурга, занимающихся вопросами промышленной политики и торговли, информационными технологиями, физической культурой и спортом, а также контролем за соблюдением правил благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ. Большая часть делегации будет представлять деловую сферу, в частности, промышленность, строительство, здравоохранение и агропромышленный комплекс.

Как пояснил член Правительства Санкт-Петербург - председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, «продукция азербайджанских производителей - винодельческая и плодоовощная - широко представлена в магазинах северной столицы и хорошо известна петербуржцам. Поэтому одна из главных тем, которые предстоит обсудить в ходе культурно-деловой миссии, - возможность расширения поставок продукции из Азербайджана на рынок Санкт-Петербурга».

Запланирована презентация инвестиционного и промышленного потенциала Санкт-Петербурга и Азербайджана, переговоры с участием представителей исполнительных органов государственной власти и руководителей различных предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Азербайджана, биржа деловых контактов.

В ходе официальной части программы делегация Санкт-Петербурга возложит венок и цветы к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

В Российском центре науки и культуры в Баку состоится встреча петербургской делегации с российскими соотечественниками, жителями блокадного Ленинграда, проживающими на территории Азербайджана.

В концертном зале камерно-органной музыки филиала филармонии Азербайджана состоится концерт ведущих солистов Санкт-Петербурга.

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