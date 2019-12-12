Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram, сообщает Trend.

"Сегодня - 12 декабря - день почтения памяти Гейдара Алиева - великой личности, оставившей неизгладимый след в жизни и судьбе Азербайджана и азербайджанского народа. С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева. Желаю мира и процветания нашей стране", - написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

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