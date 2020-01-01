В праздничную ночь для перевозки пассажиров были предоставлены дополнительные автобусы

БАКУ /Trend/ - В праздничную ночь в городе был предпринят ряд мер по контролю за ростом пассажирского и транспортного потока. Для обеспечения своевременного и эффективного осуществления запланированных мероприятий в Центре Интеллектуального Управления Транспортом был создан штаб.
Как сообщили Trend из Бакинского Транспортного Агенства, планирование движения в вечернее время на центральных улицах изменилось из-за увеличения интенсивности движения. Светофоры на улицах и проспектах, несущих главную транспортную нагрузку, были включены «зеленой волной»
Совместно с дорожной полицией были приняты меры для обеспечения свободного проезда автобусов по положенным маршрутам.
После завершения фейерверка на Приморском Национальном парке, для обеспечения перевозки граждан в различных направлениях Бакинским Транспортным Агентством к станциям метро были привлечены доплнительные автобусы по соответствующим маршрутам и мобильные группы для контроля пассажироперевозок.
Также для обеспечения удобного перемещения пешеходов и пассажиров были приняты меры по предотвращению незаконных парковок и по борьбе с захватом легковыми автомобилями автобусных остановок. В результате автобусам был обеспечен удобный въезд и выезд на остановки.
Отметим, что БНА продолжит работу в специальном режиме в праздничные дни.
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