БАКУ/Trend/ - Из Китая будут эвакуированы 10 граждан Азербайджана и 35 граждан Турции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

Эвакуированные будут находиться в течение 14 дней на карантине в Турции.

Отметим, что Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Турция эвакуирует в свою страну граждан Азербайджана из Китая.

Эрдоган сказал: "Министр здравоохранения сообщил, что у нас пока нет никакой опасности. Но в Китае находятся граждане Азербайджана. Они хотят вернуться. Примите меры и учтите пожелания наших азербайджанских братьев. Привезем их в Турцию."

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.