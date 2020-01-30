Из Китая будут эвакуированы 10 граждан Азербайджана и 35 граждан Турции

30 января 2020 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Из Китая будут эвакуированы 10 граждан Азербайджана и 35 граждан Турции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

Эвакуированные будут находиться в течение 14 дней на карантине в Турции.

Отметим, что Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Турция эвакуирует в свою страну граждан Азербайджана из Китая.

Эрдоган сказал: "Министр здравоохранения сообщил, что у нас пока нет никакой опасности. Но в Китае находятся граждане Азербайджана. Они хотят вернуться. Примите меры и учтите пожелания наших азербайджанских братьев. Привезем их в Турцию."

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