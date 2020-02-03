Генерал Ази Асланов – зеркало азербайджанского патриотизма (ФОТО)

/Баку/ Trend/ - В Азербайджане нет человека, который бы не знал и не гордился генерал-майором Ази Аслановым. Дважды Герой Советского Союза стал истинным национальным героем Азербайджана, таким же, как Кероглу и Бабек. Ази Асланов похоронен в Баку, в Нагорном парке, откуда вот уже 75 лет он словно наблюдает за тем, как живет и развивается его родной край – Азербайджан.

Сейчас, в условиях неофашистских вызовов, особую значимость приобретает знание подлинной истории Второй мировой войны, имен и заслуг героев, отдавших жизнь за свободу и процветание народов Советского Союза. Это наш долг перед поколением, победившим фашизм вопреки огромным трудностям.

Вместе с тем, формирование и развитие интереса к истории своей страны является важнейшей предпосылкой к становлению национального самосознания и патриотизма. Ведь патриотизм – следствие исторической памяти народа. Если удается теми или иными средствами затушевать эту память, то можно как угодно переписывать историю, манипулировать общественным сознанием, подменять факты и, соответственно, формировать поколения, которые и не заметят искаженной геополитической трансформации.

В этой связи неизменно следует учитывать возможную внешнюю диверсию устоявшихся канонов патриотизма. Смывание истоков патриотизма – опасная, изощренная работа, разрушающая со временем основы государства. Часто это делается руками недовольных властью внутренних врагов, так называемой "пятой колонны", примерами разрушительной деятельности которой изобилует история. Достаточно напомнить трагическое разрушение Советского Союза. Идеологи перестройки начали именно с дискредитации советского патриотизма, вели систематическую уничижительную идеологическую работу по отношению ко всему святому, чем гордились люди советской эпохи.

Как подчеркивает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, "азербайджанское общество – это патриотическое общество... Мораль, патриотизм, достоинство и национальная гордость являются национальными ценностями Азербайджана… и мы будем защищать их".

Правительство Азербайджана, институты гражданского общества республики неустанно ведут масштабную работу по отражению патриотических идей в системе воспитания, образования, информационной политике страны.

В этом отношении поучительно участие Азербайджана в Великой Отечественной войне (ВОВ), и знание реальных фактов о ней. Азербайджан внес весомый вклад в победу в этой войне. В тяжелые для страны времена Азербайджан являлся главным поставщиком нефти и нефтепродуктов на фронт. Республика производила 80 % топлива для Союза. Танковые, механизированные и авиационные войска сражались благодаря бакинской нефти. Более того, в Баку выпускалось около 130 видов вооружений и боеприпасов. Неслучайно Адольф Гитлер стремился на Кавказ, мечтал о Баку. К счастью, враг был остановлен на подступах к Азербайджану.

На фронт из Азербайджана ушли 700 тысяч человек, половина из которых героически погибла на полях сражений. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 130 представителей Азербайджана были удостоены высокого звания – Героя Советского Союза.

К сожалению, поколение ветеранов ВОВ у нас потом пополнилось участниками Афганской и Карабахской войн. В период распада СССР наша Республика оказалась жертвой международного армянского заговора, была втянута в Нагорно-карабахский конфликт, который привел к оккупации 20% азербайджанских земель Арменией. Более 10 тысяч человек погибли в ходе этого конфликта, был совершен жестокий Ходжалинский геноцид, около миллиона людей стали беженцами.

Эти трагические послевоенные перипетии видный военачальник Ази Асланов, конечно, не мог представить. Он отдал свою жизнь за светлое будущее и гармоничное развитие советских соотечественников.

Ази Асланову было суждено с 1939 по 1945 годы непрерывно воевать. Он погиб 24 января 1945 года в Лиепайском районе Латвии. Ази Асланов восхищал своих солдат и командиров, и, в частности, командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Ивана Черняховского, невероятной стойкостью, мужеством, военным профессионализмом. В сложных фронтовых условиях он всегда принимал единственно верное решение. Это приводило к успеху и в оборонительных боях, и в наступательных операциях. Подчиненные любили его за понимание их проблем, за мудрость и непоколебимую веру в предстоящую победу над фашистскими захватчиками.

Если проследить жизненный путь Ази Асланова, то создается впечатление, что он или учился, или служил. Даже при коротких передышках на фронте он старался осваивать новые знания, новый опыт на различных краткосрочных курсах.

Родился будущий генерал 22 января 1910 году в семье рабочего. Отец Ази Асланова умер в 1923 году и 13-летний мальчик стал чернорабочим, чтобы помогать матери, поддерживать семью. Однако тяга к знаниям была велика и он умудрился в 1924 году окончить курсы ликвидации безграмотности. Затем поступил в Закавказскую военно-подготовительную школу № 1 в Баку, которую успешно окончил в 1929 году и был направлен для продолжения учебы в знаменитую Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу. После ее окончания в 1931 году для него начинается беспрерывная служба в Армии. Он проходит путь от командира взвода 15-го кавалерийского полка 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии имени Котовского до командира 35-й гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса, становится генерал-майором.

Уже в период службы Ази Асланов окончивает курсы при Военной академии механизации и моторизации РККА в 1933 году. С декабря 1943 по апрель 1944 года он обучается на краткосрочных курсах при Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина.

Ази Асланов был участником Польского похода в сентябре 1939 года и Советско-финской войны 1939-1940 годов. Великую Отечественную войну он встретил под Киевом в составе 10-й танковой дивизии будучи командиром танкового батальона. Он принимал непосредственное участие в обороне Киева. В феврале 1942 года получил назначение на Крымский фронт, вступил в должность заместителя командира 55-й отдельной танковой бригады. После эвакуации из Крыма в мае 1942 года восстанавливал бригаду на Северном Кавказе.

Уже в июне 1942 года бригада вновь вступила в бой в составе 28-го танкового корпуса 4-й танковой армии на Сталинградском фронте. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В течение суток танкисты Асланова боями преодолели более 40 километров. 21-го ноября 55-й отдельный танковый полк перерезал железнодорожную линию Сталинград-Сальск. 22-23 ноября, развивая наступление, танкисты Асланова заняли станцию Абганерово и Верхне-Кумский поселок .

В декабре 1942 года 55-й танковый полк Асланова противостоял передовым частям армии фельдмаршала Манштейна, пытавшимся прорваться к окруженной 6-й армии Ф.Паулюса. В ходе ожесточённых боев в районе Верхне-Кумский танкисты Асланова уничтожили 30 танков, 26 орудий, 50 автомашин и до двух тысяч солдат и офицеров противника. За Сталинградские бои Ази Асланову было присвоено первое звание Героя Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года звучал так: "За образцовое выполнение заданий командования во ходе борьбы на фронте с немецко-фашистскими захватчиками, проявленное при этом бесстрашие и героизм, за умелое и мужественное руководство подчиненными частями, подполковнику Ази Асланову присвоить звание Героя Советского Союза".

В газете «Красная Звезда» от 24 декабря 1942 года писалось: "История войн ещё не видела бойцов, так мужественно сражавшихся как Ази Асланов и его боевые товарищи. Как бы ни были сильны вражеские танки и пехота им не сравниться с частью, руководимой могучим, волевым командиром, Героем Советского Союза, Ази Аслановым".

В январе 1943 года Ази Асланов был возведен в чин полковника и назначен командиром 35-й гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса. 13 января 1943 года газета Сталинградского фронта "Сын Отечества" отмечала: "… тому как увязывать танковые операции с действиями пехоты и артиллерии нужно учиться у части гвардии полковника Ази Асланова. Пусть боевое умение танкистов Героя Советского Союза Ази Асланова будет образцом для всех наших подразделений…"

Танкисты Асланова участвовали в освобождении городов Белгород, Сумы, Ахтырка, Полтава, Лебедин, Миргород. В марте 1944 года Ази Асланов был возведен в генерал-майоры танковых войск.

В течение лета и осени 1944 года бригада Асланова участвовала в освобождении городов Вилейка, Минск, Молодечно, Вильнюс, Шяуляй, Елгава и других. Бригада получила восемь благодарностей Верховного Главнокомандующего. 12 августа 1944 года 35-й гвардейской танковой бригаде было присвоено почётное наименование "Шавлинская". В конце 1944 – начале 1945 годов 35-я гвардейская танковая бригада участвовала в блокаде Курляндской группировки противника.

К сожалению, Ази Асланов не дожил до Великой Победы. В представлении командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Черняховского от 4 июля 1944 года о присвоении Герою Советского Союза гвардии генерал-майору Ази Асланову звания дважды Героя Советского Союза подчеркиваются его заслуги в руководстве боевыми действиями бригады и личный героизм в ходе операции "Багратион". Однако, это представление было рассмотрено только 21 июня 1991 года. Герой Советского Союза и генерал-майор танковых войск Ази Асланов вторично был удостоен звания Герой Советского Союза уже посмертно.

В Азербайджане стало общепризнанным, что перед лицом новых возможных угроз следует обратиться к урокам истории, опыту предшествующих поколений в борьбе за независимость и свободу. Жизнь таких людей как генерал Ази Асланов является прекрасным примером проявления азербайджанского патриотизма, отличающегося пониманием единства национального и интернационального, азербайджанских и всенародных нравственных ценностей. Шовинизм и узколобый национализм воспринимался Ази Аслановым как преступление против человечности.

Ази Асланову была бы по душе концепция "азербайджанства", предложенная национальным лидером Гейдаром Алиевым. Ведь эта концепция учитывает объективное единство и вместе с тем многообразие азербайджанской нации. Он бы поддержал политику мультикультурализма, ориентированную на сохранение разнообразия культур. Азербайджан сейчас относится к числу немногих государств, где мультикультурализм приобрел статус государственной политики. Это не только гуманная, но и очень мудрая политика. Она, предотвращая сепаратизм, попытки разжигания национальной розни, укрепляет безопасность страны.

Джалиль Халилов,

полковник, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, доктор философии по политическим наукам.

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