Обнародована сумма средств Фонда помощи ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи ВС Азербайджана. Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на третье февраля 2020 года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджана скопились средства в размере 107 345, 469 тысячи манатов, 213, 578 тысячи долларов США, 17, 566 тысячи евро и пяти тысяч рублей.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным Силам создан Указом Президента Азербайджана в 2002 году.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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