В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период. Проведены учения по боевой подготовке по сигналам тревоги в дневное и ночное времена суток, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основная цель и задача на 2020 учебный год - обеспечить более надежную, полностью гарантированную защиту автономной республики и взаимную координацию войск Нахчыванского гарнизонa.

Для достижения этих целей было начато проведение первых тактических занятий нового учебного года.

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