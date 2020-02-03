В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)

3 февраля 2020 22:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период. Проведены учения по боевой подготовке по сигналам тревоги в дневное и ночное времена суток, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основная цель и задача на 2020 учебный год - обеспечить более надежную, полностью гарантированную защиту автономной республики и взаимную координацию войск Нахчыванского гарнизонa.

Для достижения этих целей было начато проведение первых тактических занятий нового учебного года.

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  • В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период (ФОТО)
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