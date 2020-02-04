Посольство КНР в Азербайджане: Китай активно сотрудничает с мировым сообществом

БАКУ /Trend/ - Китайское правительство придерживается внутренней борьбы с инфекцией и не распространяет ее за рубежом, а связи с чем с полной ответственностью открыто и прозрачно сотрудничает с международным сообществом.

Как сообщает Trend со ссылкой на слова Временного Поверенного в делах Посольства КНР в

Азербайджане Ли Цзиньсуна на встрече с представителями основных СМИ Азербайджана в связи с эпидемией нового вида коронавирусной пневмонии в Китае, борьба с коронавирусом - не только научное предотвращение эпидемии, но и высокая ответственность великой державы.

В рамках борьбы с эпидемией, Китай своевременно проинформировал ВОЗ, соответствующие страны и такие регионы Китая, как Гонконг, Макао и Тайвань об эпидемической ситуации.

Помимо этого, Китай прежде всего поделился информацией о новой последовательности генов коронавируса, пригласил экспертов ВОЗ в Ухань для полевых исследований, которые были

положительно воспринятытмеждународным сообществом.

Во время встречи в Пекине с Генеральным директором ВОЗ г-м Тедросом Аданом

Гебреисусом 28-го января, Председатель Си Цзиньпин заявил, что под твердым руководством Коммунистической партии Китая (КПК), страна имеет преимущества социалистического строя, доверие народа, сплоченность китайской нации, эффективные меры по профилактике и контролю эпидемий, и правительство полностью уверено и способно победить эпидемию.

Тедрос Аданом Гебреисус и ВОЗ полностью подтвердили работу по профилактике и контролю эпидемии в Китае, заявив, что Китай продемонстрировал сильное руководство правительства в борьбе с эпидемиями, принял решительные меры и открыто и прозрачно сотрудничал с международным сообществом. Это отражает не только высокую ответственность за жизнь и здоровье своего народа, но и мощную поддержку профилактики и контроля глобальными заболеваниями.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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