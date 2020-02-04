Азербайджан высоко ценит вклад Китая в борьбе с эпидемией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил шаги, осуществленые китайским правительством в борьбе с коронавирусом, а также настойчивость, проявленную китайским народом по предотвращению распространения эпидемии и человеческих жертв.

Как сообщает Trend со ссылкой на слова Временного Поверенного в делах Посольства КНР в Азербайджане Ли Цзиньсуна на встрече с представителями основных СМИ Азербайджана в связи с эпидемией нового вида коронавирусной пневмонии в Китае, борьба с коронавирусом - не только научное предотвращение эпидемии, но и высокая ответственность великой державы.

Он подчеркнул, что в эти временно трудные дни азербайджанский народ солидарен с дружественным китайским народом и готов оказать всяческую помощь.

По просьбе азербайджанской стороны и совместными усилиями двух стран, шестеро азербайджанских студентов, обучающихся в Ухани, покинули Китай на военном транспортном самолете турецких авиалиний.

Азербайджан активно оценил большой труд Китая по борьбе с эпидемией, разоблачил злонамеренную гипотезу и искажения западных СМИ против Китая, и оказал решительную поддержку Китаю.

"Мы отметили, что с распространением эпидемии, правительство Азербайджана приняло ряд мер иммиграционного контроля для граждан Китая, прибывающих в страну, и китайская сторона с пониманием относится к этому. Надеюсь, что правительства двух стран усилят связь и координацию, своевременно обменяются информацией и будут бороться с эпидемией совместными и эффективными мерами и избегать ненужной паники." - подытожил Цзиньсун.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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