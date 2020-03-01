В Баку госпитализированы 5 граждан Ирана с подозрением на коронавирус
БАКУ /Trend/ - В Баку по подозрению в коронавирусе были госпитализированы клиенты отеля.
Как передает Trend, 5 граждан Исламской Республики Иран, являющихся клиентами отеля Holiday Inn Baku в Насиминском районе, взяты под контроль врачей.
Пациенты находятся под наблюдением в отделении инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра № 1.
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