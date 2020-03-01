Четыре прибывших в Азербайджан иностранца помещены на карантин по подозрению в коронавирусе

БАКУ /Trend/ - Четыре иностранных гражданина прибывших из Ирана в Азербайджан, были доставлены в Клинический медицинский центр № 1 с подозрением на коронавирус.

По данным Trend, трое из них - граждане Чехии, один - гражданин Италии: "Эти лица почувствовали себя плохо вечером 29 февраля в отеле и были доставлены в центр центр медицинской помощи. После осмотра их перевели в Гобустанскую больницу и взяли на карантин. В настоящее время в Клиническом медицинском центре на карантине находятся 2 гражданина Азербайджана. Их здоровье в норме, изменений нет".