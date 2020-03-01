Азербайджан предпринимает все необходимые меры для борьбы c коронавирусом - оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приняты все необходимые и срочные меры для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Trend в оперативном штабе при Кабинете министров, для выявления случаев коронавируса в стране выделены соответствующие больницы и созданы карантинные зоны, а вдоль границы с Исламской Респубикой Иран развернуты специальные мобильные лаборатории для проведения профилакти и выявления болезни.

Для обеспечения здоровья и безопасности населения 29 февраля в 16.00 было принято решение временно закрыть границу с Ираном в ограничительном режиме. Кроме того принимаются все необходимые меры для проверки лиц, прибывших в Азербайджан из стран, где обнаружен коронавирус. Специализированные больницы и лаборатории обеспечены соответствующим оборудованием и медикаментами для диагностики и лечения заболевания. С этой целью во все больницы регионов направлены профессиональные врачи.

В сообщении оперативного штаба также отмечено, что совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предпринимаются все необходимые меры для лечения инфицированных и выявления круга людей, с которыми они контактировали, а также проводится интенсивная работа по предотвращению распространения коронавируса и повышению эффективности соответствующих профилактических мер.

Кроме того, в результате переговоров с Китаем, Германией и другими странами были достигнуты соответствующие договоренности о доставке в Азербайджан необходимого оборудования, лекарств и специалистов.

Азербайджан предпринял все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в стране, санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под строгим контролем, говорится в сообщении.