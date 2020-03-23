Срок закрытия государственной границы между Азербайджаном и Грузией продлен до 20 апреля

БАКУ /Trend/ - Срок закрытия государственной границы между Азербайджаном и Грузией, решение о котором было принято 13 марта 2020 года в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан обеих стран от эпидемии коронавируса, продлевается до 20 апреля.

Как сообщили Trend в Кабинете Министров, действует транзитный коридор для грузоперевозок.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.