Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют относительную стабильность вдоль азербайджано-армянской границы

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ приветствуют относительную стабильность вдоль азербайджано-армянской границы с 16 июля, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОБСЕ.

Сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним сокращением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью найти всеобъемлющее решение конфликта.

Сопредседатели еще раз подчеркивают, что во время этого чувствительного периода крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы или предполагаемые угрозы гражданскому населению или критически важной инфраструктуре.

Сопредседатели и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ выражают признательность за активное участие лидеров международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейского союза, чьи призывы к строгому соблюдению режима прекращения огня и возобновлению диалога под эгидой сопредседателей поддерживают собственные активные посреднические усилия сопредседателей.

«Мы особо отмечаем беспристрастность таких вмешательств, которые побуждают стороны сосредоточиться на снижении напряженности, а не на возложении на других исключительную ответственность за недавнюю эскалацию», - говорится в заявлении.

Сопредседатели приветствуют растущий международный консенсус, призывающий к деэскалации и быстрому добросовестному возобновлению переговоров без каких-либо условий.

Сопредседатели подтверждают, что принципы и элементы, изложенные в их заявлении от 9 марта 2019 года, продолжают составлять основу их посреднических усилий.

Сопредседатели готовы встретиться с руководителями или их представителями в любое время.

Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее.

(Автор: Ляман Зейналова)