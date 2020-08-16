Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 17 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-восточный ветер.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха cоставит 70-80%.

Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 24-25 градусов тепла в Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово.

17 августа в районах Азербайджана местами дождь, ожидаются грозы, и град. Утромв горах будет туман.

Ветер восточный, местами усилится. Температура воздуха ночью будет 18-22, днем ​​24-29, в горах ночью 7-12, днем ​​12-15 градусов тепла.