Министерство образования Азербайджана проводит брифинг - прямой эфир

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана проводит брифинг.

Как сообщает в пятницуTrend, на брифинге представитель Оперативного штаба, министр образования Эмин Амруллаев отвечает на вопросы журналистов.

Отметим, что постановлением Кабмина карантинный режим в Азербайджане продлен до первого декабря. Со второго ноября все образовательные учреждения продолжат учебный процесс в дистанционной форме.