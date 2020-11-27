В Баку завтра пройдут очередные работы по дезинфекции
БАКУ /Trend/ - Учитывая резкий рост числа заразившихся Covid-19 в последние дни, 28 ноября работники коммунальных служб столицы проведут с помощью спецтехники очередные работы по дезинфекции на главных улицах, проспектах и дорогах Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на столичные коммунальные службы.
С учетом определенной токсичности этих веществ жителям рекомендуется не выходить на улицу в этот период без крайней необходимости.
(Автор: Самир. Али. Текст: Кямаля Сеидова)
Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Очередная акция по посадке деревьев проведена в освобожденном от армянской оккупации Губадлинском районе (ФОТО)
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана (ВИДЕО)
В Азербайджане дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться в одних классах со своими сверстниками
Информация о том, что в Азербайджане закончились тесты для выявления коронавируса, не соответствует действительности - TƏBİB