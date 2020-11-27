В Баку завтра пройдут очередные работы по дезинфекции

БАКУ /Trend/ - Учитывая резкий рост числа заразившихся Covid-19 в последние дни, 28 ноября работники коммунальных служб столицы проведут с помощью спецтехники очередные работы по дезинфекции на главных улицах, проспектах и дорогах Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на столичные коммунальные службы.

С учетом определенной токсичности этих веществ жителям рекомендуется не выходить на улицу в этот период без крайней необходимости.

(Автор: Самир. Али. Текст: Кямаля Сеидова)