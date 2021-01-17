Тюркские народы обеспечат возрождение освобожденных земель Азербайджана в духовном и культурном плане - генсек ТЮРКСОЙ

АГДАМ /Trend/- Трудно передать чувство, когда ты видишь, как здесь умирала цивилизация, создававшаяся народом Азербайджана на протяжении веков.

Об этом сказал в воскресенье Trend Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов, который находится в Агдаме в составе делегации ТЮРКСОЙ и Тюркского совета.

«Проезжая мимо плодородных земель, я подумал о том, что как после засухи эти плодородные земли ждут дождя, так эта земля ждет и своих стихов, своих архитектурных сооружений, которые веками здесь создавались. Объединившись, мы, все тюркские народы, дадим этим землям новую жизнь, обеспечим возрождение этих земель в духовном и культурном плане на экономической и финансовой основе. Мы все вместе должны это сделать», - сказал он.

(Автор: Фидан Бабаева)