В Азербайджане возобновляется въезд-выезд в районы
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновляется въезд-выезд в районы.
Об этом было сказано на брифинге Оперативного штаба, сообщает Trend.
С 00:00 часов сегодняшнего дня разрешается въезд-выезд на территории следующих городов: Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван, а также районов - Апшерон, Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллы.
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