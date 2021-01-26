Азербайджанские и российские саперы обезвредили 340 мин - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Группа пиротехников министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России совместно с сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает операцию по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, за время совместной деятельности на сегодня проведены поисковые работы на территории площадью более девяти гектаров, три гектара полностью очищены. За этот период обнаружено 340 мин и три неразорвавшихся боеприпаса. Из мин 195 - противопехотные, 145 - противотанковые.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)