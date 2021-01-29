О причинах, по которым в Азербайджане в среднем более 10 тысяч человек могут заразиться коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В прошлом году 689 больных коронавирусом сознательно покинули свои дома, в связи с этим возбуждено 674 уголовных дела.

Как передает в пятницу Trend, специалисты утверждают, что пациент с COVID-19 за час может заразить от 3-4 и более человек.

В Южной Корее, например, женщина, которая условно была названа "пациент 31", нарушив постановления правительства, заразила около 1200 человек. Согласно мировой статистике коронавируса, три из 100 зараженных этим вирусом человек умирают.

А теперь посчитаем, скольких человек потенциально заразили те 689, сознательно покинувшие свои дома в Азербайджане в прошлом году:

Если учесть, что один человек находится вне дома в среднем пять часов, то это 5x3 = 15 человек. Если умножить это число на вышеприведенный показатель, то получится: 689x15=10335.

Пациенты с коронавирусом должны оставаться дома не по причине административных штрафов, а исходя из социальной ответственности

Как сообщила Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева, в последнее время все больше информации поступает о случаях, когда больные COVID-19 в различных регионах и городах Азербайджана покидают свои дома. Это увеличивает ареал распространения вируса.

"Разумеется, на улице никто не знает, что больной COVID-19 заражен вирусом. Люди, которые контактируют с ним, едут с ним в одном автомобиле, также заражаются вирусом. Чем больше пациент контактирует с людьми на улице, тем больше людей он заражает. В результате из-за таких безответственных пациентов заболевают и люди, в семьях которых никто не инфицирован.

Проделанная в Азербайджане работа позволяет контролировать ситуацию с COVID-19

Рост числа инфицированных время от времени требует ужесточения карантинного режима. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на экономике.

С 18 января карантинный режим в Азербайджане смягчен. С первого февраля будет возобновлено обслуживание на месте в заведениях общественного питания.

В Азербайджане 18 января началась вакцинация от коронавируса. Этот фактор не должен успокаивать граждан, а требования по борьбе с коронавирусом должны соблюдаться в полной мере.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)