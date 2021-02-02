В Агдамском районе полностью разминированы 5 сел

БАКУ /Trend/ - Территория пяти освобожденных от оккупации сел Агдамского района Азербайджана полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом во вторник сказал Trend первый заместитель главы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев.

По его словам, работы продолжаются и в других селах района.

"Территория освобожденных от оккупации сел Агдамкенд, Сарыджали, Багманлар, Исмаилбейли и Марзили полностью очищена от мин. В настоящее время работы по разминированию ведутся в Шахбулаге, Джавахирли и других селах", - добавил Аллахверен Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)