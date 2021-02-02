В Агдамском районе полностью разминированы 5 сел
БАКУ /Trend/ - Территория пяти освобожденных от оккупации сел Агдамского района Азербайджана полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом во вторник сказал Trend первый заместитель главы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев.
По его словам, работы продолжаются и в других селах района.
"Территория освобожденных от оккупации сел Агдамкенд, Сарыджали, Багманлар, Исмаилбейли и Марзили полностью очищена от мин. В настоящее время работы по разминированию ведутся в Шахбулаге, Джавахирли и других селах", - добавил Аллахверен Алиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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