Установлено лицо, распространившее в соцсетях ложные сведения о коронавирусе - СГБ Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях распространилась звукозапись о том, что третья волна коронавируса в Азербайджане будет более тяжелой, на этом этапе будут массово заражаться дети, что приведет к многочисленным смертельным случаям среди них, а также в больницах ведутся подготовительные работы для приема больных детей.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Youtube-канал Службы Государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, поскольку запись была сделана ​​врачом, наряду с паникой и беспокойством среди граждан, она также вызвала недоверие в обществе к мерам государства по борьбе с коронавирусом.

В результате расследования, проведенного СГБ, было установлено, что человек, поделившийся новостью, врач НИИ Травмотологии и ортопедии, командированная в настоящее время в Гобустанскую центральную районную больницу для лечения больных коронавирусом Меджидова Илаха Тельман гызы 1974 года рождения.

Признавшись, что сожалеет о том, что поделилась основанной на своих неправильных представлениях аудиозаписью, не подумав о серьезных последствиях этого поступка в настоящий чувствительный период пандемии коронавируса, Илаха Меджидова попросила прощения у общества.

Вопрос о привлечении Илахи Меджидовой к ответственности будет решен в соответствии с законодательством.

СГБ вновь призывает представителей социальных медиа и пользователей соцсетей быть осторожными, делясь информацией о пандемии коронавируса, не допускать распространения неофициальных и неуточненных новостей, полагаться только на информацию соответствующих государственных органов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)