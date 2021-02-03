Фонд "YAŞAT" оплатил расходы на хирургические операции родителей еще 4 шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает работы по удовлетворению потребностей членов семей шехидов.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Фонд "YAŞAT" оплатил расходы на хирургические операции отца шехида Шамиля Гусейнли - Новруза Гусейнова, матери шехида Джасарата Сафарова - Нурии Сафаровой, брата шехида Магомеда Самедова - Бейляра Сафарова, матери шехида Забиюллы Мамедова - Айнуры Мамедовой.

Соответствующее обследование и лечение продолжается.

Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда - "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)