Азербайджан разрешил исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса - "Спутник V" и AstraZeneca, сообщает Trend со ссылкой на минздрав страны.

Согласно информации, исследования предусматривается начать до конца февраля этого года.

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Фонд прямых инвестиций России, компания AstraZeneca и группа компаний R-Pharm при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина в декабре 2020 года подписали совместный меморандум в области производства вакцины от коронавируса.

Первое в мире совместное использование вакцин осуществляется в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированных 24 декабря 2020 года.

Исследования направлены на оценку иммуногенности и безопасности комбинированного использования вакцины Sputnik V и вакцины, разработанной AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Программа исследования продлится шесть месяцев в нескольких странах. К исследованию планируется привлечь по 100 волонтеров из каждой страны.

О вакцине "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" использует уникальную технологию объединения двух разных векторов, обеспечивающую более сильный и продолжительный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций на основе аденовируса человека. Схема применения двух разных аденовирусных векторов для первой и второй иммунизации позволяет предотвратить формирование иммунитета первого вектора после первой иммунизации, таким образом повышает эффективность второй инъекции и создает продолжительный иммунитет. В частности, благодаря такой схеме эффективность вакцины "Спутник V" составляет более 90%, помимо этого препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания. Из современных доступных вакцин против коронавируса в настоящее время только "Спутник V" обладает технологией двух разных векторов.

О вакцине AstraZeneca

Вакцина была разработана компанией Vaccitech в сотрудничестве с Оксфордским университетом. В разработке на основе ослабленной версии вируса простуды (аденовируса), который вызывает инфекцию у шимпанзе, используется реплицирующий дефектный вирусный вектор. Вакцина содержит генетический материал белка SARS-CoV-2 (коронавирус 2 - тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом 2 типа). После вакцинации происходит синтез поверхностного белка. Это вызывает иммунный ответ на SARS-CoV-2 во время возможного последующего заражения вирусом.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)