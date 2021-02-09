В Азербайджанском высшем военном училище было проведено культурно-массовое мероприятие (ФОТО

БАКУ /Trend/ - Армейский идеологический и культурный центр имени Ази Асланова совместно с Главным управлением культуры города Баку организовал культурно-массовое мероприятие в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, личный состав военного училища, творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени А. Асланова, а также Главного управления культуры города Баку.

В ходе мероприятия были отмечены значимость победы в Отечественной войне и мужество наших отважных сынов.

Мероприятие завершилось культурной программой, подготовленной для молодых офицеров училища, ставших участниками Отечественной войны.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)