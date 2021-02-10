Исследование комбинации двух вакцин в Азербайджане - весомый вклад в решение глобальной проблемы

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в международном исследовании комбинации двух вакцин против вируса COVID-19 можно оценить как международный вклад нашей страны в борьбу с пандемией и решение глобальной проблемы.

Об этом в среду сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

По его словам, сотрудничество Азербайджана, который постоянно стремится принимать участие в решении глобальных проблем, с международными организациями в этом направлении всегда было успешным.

В пример Абдиева привела тот факт, что Азербайджан будет участвовать в исследовании комбинации двух вакцин - "Sputnik V" и вакцины, разработанной AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

"Согласно новому соглашению, клинические испытания этих вакцин будут проводиться и в Азербайджане. Исследования направлены на оценку иммуногенности и безопасности комбинированного использования вакцины "Sputnik V" и вакцины, разработанной AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Программа исследования продлится шесть месяцев в нескольких странах. К исследованию планируется привлечь по 100 волонтеров из каждой страны.

Это исследование является ярким примером успешной политики сотрудничества Азербайджана с международными организациями. Считаю, что наша страна примет активное участие в данном исследовании. Основания верить в это также дают нам результаты реализованных нашей страной международных проектов", - добавила Язгуль Абдиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)