АПБ Азербайджана отказало в регистрации на предмет пищевой безопасности еще четырем бизнес-субъектам

БАКУ /Trend/ - Согласно Закону Азербайджанской Республики "О пищевых продуктах" девятого февраля 2021 года 59 субъектов предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере пищевых продуктов, были зарегистрированы на предмет безопасности пищевых продуктов, сообщили в среду Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.

Было также отмечено, что в то же время на основании недостатков, выявленных в результате проверок и экспертиз, четырем субъектам в регистрации пищевой безопасности было отказано.

Ниже представлены субъекты, которым было отказано в регистрации:

№ Название субъекта Направление деятельности Причина отказа 1 ООО "FİTO LAB" Производство Предприниматель прекратил свою деятельность. 2 Мехтиева Тезегюль Юсуб гызы Производство Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил. 3 Аббасов Эльгюн Валех оглу Производство Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил. 4 Аббасов Эльгюн Валех оглу Розничная торговля Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил.

Агентство вновь призывает субъекты предпринимательства, функционирующие в сфере пищевых продуктов, пройти регистрацию в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов и вести свою деятельность в соответствии с законом.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)