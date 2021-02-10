АПБ Азербайджана отказало в регистрации на предмет пищевой безопасности еще четырем бизнес-субъектам
БАКУ /Trend/ - Согласно Закону Азербайджанской Республики "О пищевых продуктах" девятого февраля 2021 года 59 субъектов предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере пищевых продуктов, были зарегистрированы на предмет безопасности пищевых продуктов, сообщили в среду Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.
Было также отмечено, что в то же время на основании недостатков, выявленных в результате проверок и экспертиз, четырем субъектам в регистрации пищевой безопасности было отказано.
Ниже представлены субъекты, которым было отказано в регистрации:
|№
|
Название субъекта
|
Направление деятельности
|
Причина отказа
|
1
|
ООО "FİTO LAB"
|
Производство
|
Предприниматель прекратил свою деятельность.
|
2
|
Мехтиева Тезегюль Юсуб гызы
|
Производство
|
Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил.
|
3
|
Аббасов Эльгюн Валех оглу
|
Производство
|
Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил.
|
4
|
Аббасов Эльгюн Валех оглу
|
Розничная торговля
|
Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил.
Агентство вновь призывает субъекты предпринимательства, функционирующие в сфере пищевых продуктов, пройти регистрацию в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов и вести свою деятельность в соответствии с законом.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)