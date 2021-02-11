Отмечена годовщина основания N-ой воинской части армии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 29-летия основания N-ой воинской части армии Азербайджана 11 февраля было проведено мероприятие.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность нашей страны, был исполнен Государственный гимн.

Затем была предоставлена подробная информация о дате основания и славном боевом пути воинской части.

Выступившие на мероприятии рассказали о героизме наших солдат и офицеров под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в боях за освобождении наших земель, находящихся под вражеской оккупацией на протяжении многих лет, о всесторонней государственной заботе, оказываемой в нашей стране ветеранам войны и семьям шехидов.

В завершении группа отличившихся военнослужащих была награждена почетными грамотами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)