В Зангиланском районе Азербайджана обнаружено большое количество оставленного врагом оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются меры по обнаружению оружия и боеприпасов, брошенных армянской армией.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, неся службу на территории села Раздере, сотрудники Зангиланского РОП обнаружили оставленное противником оружие и боеприпасы: один пулемет ПКМ, один гранатомет РПГ-7 и семь выстрелов к нему, два снаряда к 120-мм и восемь снарядов к 82-мм минометам, 800 единиц патронов, 400 килограммов взрывчатых веществ.

Помимо этого, сотрудники полиции обнаружили на территории района и передали по назначению два пулемета ПКМ, четыре автомата АК-74, 2400 единиц патронов различного калибра, один гранатомет РПГ-7, два снаряда и одну ручную гранату Ф-1.

Кроме того, сотрудники Агдамского РОП обнаружили в освобожденном селе Гюллюджа и изъяли 447 патронов к автомату Калашникова и средства связи, принадлежащие армянской армии.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)