БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 22:00, в Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Ордубаде, Гейгеле, Нафталане, Агдаме, Огузе, Габале, Шамахе, Маразе, Тартаре, Барде, Мингячевире, Евлахе, Зардабе, Гейчай, Бейлагане, Имиши, Кюрдамире, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Хыналыге, Пираллахи, Маштага, Бина, Шабране, Халдане, Губе, Хачмазе, Шеки, Агстафе, Гусаре, Гедабеке, Шахдаге, Дашкесане, Гяндже, Шамкире, Шеки, Балакане идет снег.

Северо-западный ветер усилился до 28 в Нафталане, 26 в Нефтчале, 25 в Тертере, 24 в Гяндже, 18 в Шамкире, 18 в Сальяне, 16 в Хачмазе, Шеки, Гаджигабуле, 21 в Баку, 20 в Сумгаите, 20 в Маштаге, 17 в Пираллахи и 18 м/с на острове Чилов и Нефтяных камнях.

Согласно информации станции "Нефтяные камни", высота волны в открытом море достигла достигла 4 метров.