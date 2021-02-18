В ГПС Азербайджана было мало инфицированных коронавирусом - начальник управления

БАКУ /Trend/ - В Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана было мало инфицированных коронавирусом.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам начальник медицинского управления ГПС, профессор Кянан Юсифзаде.

По его словам, низкое число инфицированных было обусловлено тем, что в ГПС строго соблюдались все правила в связи с коронавирусом.

"Зараженные пограничники лечились в соответствующих больницах. В настоящее время шесть сотрудников ГПС являются активными больными и получают соответствующее лечение", - добавил Юсифзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)