Прибывшие в Азербайджан турецкие специалисты оказали психологическую помощь до 520 человек

БАКУ /Trend/ - Прибывшая из братской Турции по приглашению МЧС Азербайджана группа профессиональных психологов и психотерапевтов оказала соответствующую помощь около 520 человек.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на МЧС, на сегодня около 520 наших граждан, обратившихся за психотерапевтической помощью по горячей линии "112", получили соответствующую помощь специалистов.

"Напомним, что с завтрашнего дня при участии психологов из Турции, наряду с Баку, в Гяндже и Барде будет начата работа по психологической реабилитации наших граждан, физически и морально пострадавших от войны и армянского террора.

Отметим, что для получения бесплатной психологической помощи необходимо позвонить на горячую линию "112" МЧС", - отметили в ведомстве.

Напомним, что с целью еще более эффективной организации реабилитации ветеранов, а также членов семей шехидов, потерявших своих близких, и людей, понесших физический и моральный ущерб в результате армянского террора, по приглашению министерства по чрезвычайным ситуациям в Азербайджан прибыла группа профессиональных клинических психологов и психотерапевтов из братской Турции.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)