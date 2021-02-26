Португальская кинокомпания сняла фильм "STORY of KHOJALI" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На днях португальская кинокомпания ORIGINAL FEATURES завершила съемки фильма "STORY of KHOJALI".

Как передает в пятницу Trend, автором сценария и режиссером-постановщиком ленты выступил наш соотечественник Надир Мачанов. Продюсер фильма - португальский режиссер Андре Бадало.

Ужасы Ходжалинского геноцида представлены в фильме в виде монолога.

Главные роли сыграли актрисы Айгюнь Фатуллаева и Натаван Аббаслы.

Композитором музыки к фильму является Эмиль Гашимов, предпочтение было отдано этномузыке и национальному музыкальному инструменту Азербайджана - тару.

Отметим, что фильм "STORY of KHOJALI" не первая совместная работа Надира Мачанова и Андре Бадало. Ранее они работали вместе в рамках кинопроекта "Баку, я тебя люблю".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)