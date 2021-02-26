Проведено мероприятие "Ходжалы – месть, порожденная трагедией" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерством обороны и Национальным музеем ковра Азербайджана было организовано посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида мероприятие под названием "Ходжалы – месть, порожденная трагедией".

Как сообщили в пятницу Trend в Министерство обороны, после ознакомления с карабахскими коврами, представленными в экспозиции Азербайджанского национального музея ковра, минутой молчания была почтена память жертв Ходжалы и всех шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны. Были продемонстрированы фрагменты из фильма "Ходжалы восстанет из пепла" (композитор: Азад Захид), снятого ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" по мотивам поэмы Абдуллы Гурбани.

Директор музея, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова отметила, что в этом году 29-я годовщина геноцида, совершенного вооруженными силами Армении с участием техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии и направленного не только против азербайджанцев, но и против всего человечества, отмечается в иной ауре – в атмосфере победы.

Было сказано, что во время 44-дневной Отечественной войны, начатой 27 сентября 2020 года операцией "Железный кулак" в ответ на провокации Армении, азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева одержала победу и отомстила за жертв Ходжалы и всех шехидов.

Заслуженный деятель искусства, персональный пенсионер Президента Азербайджана, полковник Абдулла Гурбани предоставил подробную информацию об истории и стратегическом значении Ходжалы, одного из центров археологической культуры Ходжалы-Гедабек.

Напомнив слова общенационального лидера Гейдара Алиева, что "Ходжалинский геноцид, направленный, в целом, против азербайджанского народа, своей немыслимой жестокостью и нечеловеческими методами расправы является актом зверства в истории человечества. Этот геноцид в то же время является историческим преступлением против всего человечества", полковник Гурбани особо подчеркнул, что правовая и политическая оценка Ходжалинскому геноциду впервые была дана великим лидером Гейдаром Алиевым. Именно по инициативе общенационального лидера 24 февраля 1994 года Милли Меджлис Азербайджана принял постановление о "Дне Ходжалинского геноцида", и, раскрыв суть этой расправы ООН и мировым державам, призвал международное сообщество принять эффективные меры против армянского терроризма. Помимо этого, полковник напомнил, что именно после распоряжения Гейдара Алиева от 25 февраля 1997 года "Об объявлении минуты молчания в память жертв Ходжалинского геноцида" ежегодно на территории Азербайджана 26 февраля в 17:00 память шехидов Ходжалы стали поминать минутой молчания.

Абдулла Гурбани добавил, что достойный преемник Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев реализует важные проекты по доведению до мировой общественности реалий Азербайджана, в том числе и Ходжалинского геноцида. Мир узнает правду о Ходжалы через серию мероприятий, организованную Фондом Гейдара Алиева как в нашей стране, так и за рубежом.

К кампании "Справедливость для Ходжалы!", начатой с 2008 года главным координатором Исламской конференции молодежного форума по межкультурному диалогу Лейлой Алиевой, присоединились свыше 40 стран мира.

Мероприятие продолжилось литературно-художественной программой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)