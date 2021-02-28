Сообщения о проблемах в платежной системе смарт-карт не соответствуют действительности – ОАО «Азеришыг»

БАКУ/Trend - Распространяемая в социальных сетях информация о проблемах в платежной системе смарт-карт в связи с реконструкционными работами вводят абонентов в заблуждение и не соответствуют действительности, сообщили Trend в ОАО «Азеришыг».

"Азеришыг" призывает население не верить в такого рода сообщения:

"Все наши абоненты, включая пользователей смарт-карт, могут беспрепятственно производить платежи в любое время и в любом месте".

(Редактор: Надир Насиров)