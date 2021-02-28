Село Чирагуз Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Чирагуз Ходжавендского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию эти видеокадры.
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