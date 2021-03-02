В Азербайджане будут уточнены границы лесов

БАКУ /Trend/ - Для более точного определения границ азербайджанских лесов ведутся работы по лесоустройству.

Как передает во вторник Trend, об этом на передаче "Час эксперта" сказал заведующий юридическим отделом Министерства экологии и природных ресурсов Теймур Шекералиев.

По его словам, в зависимости от результатов этой работы будут проведены уточнения в лесных картах. Общественность будет регулярно информироваться об этом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)